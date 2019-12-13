Зеленский подтвердил рукопожатие с Путиным на «нормандском саммите»

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что пожал руку российскому коллеге Владимиру Путину на «нормандском саммите» в Париже. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».

«Если завтра вернут Донбасс, я готов еще десять раз пожать ему руку… За Крым — 100 раз», — передает «Царьград» слова Зеленского.

Глава Украины отметил, что, на его взгляд, во время переговоров лидерам удалось решить многие вопросы. По словам Зеленского, парижский саммит свидетельствовал о том, что между ним и Путиным начался диалог, и они смогут договориться.

Украинский лидер полагает, что достижение договоренностей не будет быстрым, однако оно реализуемо.

Зеленский добавил, что главы государств условились о новой встрече.

В понедельник, 9 декабря, в столице Франции состоялись переговоры в «нормандском формате», в ходе которых лидеры четырех стран (России, Украины, Германии и Франции) выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», заявили о приверженности Минским соглашениям по Донбассу, а также договорились о принятии срочных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Обсуждения длились более шести часов. По признанию участников саммита, процесс шел тяжело, но в конце стороны смогли согласовать итоговое коммюнике и договориться о следующей встрече. Она должна состояться в течение четырех месяцев.

В рамках саммита президент России Владимир Путин и его украинский коллега провели отдельную встречу в формате один на один.

Несмотря на то, что Крым в 2014 году стал российским регионом по итогам народного референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.