Москва, 13 декабря. Главный редактор телеканала RT прокомментировала заявление режиссера Оливера Стоуна. Ранее американский кинорежиссер заявил, что смотрит новости только на российском канале.

В своем Telegram-канале Симоньян отреагировала на слова Стоуна. Она подчеркнула, что режиссер заявил о просмотре телеканала «не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии».

«Мне нравится наша аудитория», — резюмировала Симоньян.

Стоун рассказал о том, что смотрит новости только на российском канала во время присуждения докторской степени в Университете Буэнос-Айреса.

«Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой», — процитировала слова режиссера Симоньян.

Ранее бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс отметил, что смотрит RT, потому что телевидение США не заинтересовано в донесении объективной информации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Маргарита Симоньян уличила во лжи конгрессмена от Демократической партии США Тома Малиновски. Политик заявлял, что СМИ, признанные иностранными агентами, работают в США свободно, наравне со всеми.

Симоньян ответила парламентарию, что сначала RT был вынужден зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента, а затем сотрудникам телеканала запретили появляться в Капитолии.