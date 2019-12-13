Концертный директор рассказал, кого действительно «спонсирует» Ротару

Москва, 13 декабря. София Ротару отказывается выступать на концертах, и ее приходится уговаривать выйти на сцену. Об этом рассказал концертный директор певицы в России Сергей Лавров.

Он отметил, что удивлен реакции, которую вызвал приезд Ротару в РФ. Концертный директор певицы объяснил, что ранее она не могла посетить Россию из-за военного положения, которое ввели на Украине в прошлом году: тогда мужчин не выпускали из страны, а в коллективе исполнительницы много представителей сильного пола, без которых организовать выступление невозможно. Кроме того, Лавров удивлен, откуда могли взяться слухи, что София Ротару якобы спонсирует украинских военных в Донбассе. Он рассказал, кого действительно «спонсирует» Ротару.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — сказал Сергей Лавров в комментарии изданию «Собеседник».

К тому же, пояснил он, Ротару сама не хочет активной концертной деятельности, и ее приходится буквально уговаривать.

«Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю», — сказал концертный директор певицы.

Лавров добавил, что на «Песне года» и на фестивале «Легенды «Ретро FM» Ротару выступает бесплатно, как и все другие артисты, передает «Царьград». По информации «ФедералПресс», при этом корпоратив с участием звезды в России обойдется в 60 тысяч долларов, также необходимо будет оплатить транспорт и проживание.

Осенью в СМИ появилась информация, что в декабре 2019 года София Ротару планирует выступить на фестивале «Легенды Ретро FM». Возвращение исполнительницы на российскую сцену вызвало общественный резонанс, некоторые звезды и общественные деятели раскритиковали певицу. Как напоминает «Утро.Ру», на Софию Ротару обрушилась волна негатива. На фоне этой же темы вспыхнула ссора между певицей Любовью Успенской и поэтом-песенником Юрием Лозой.

Как передает «Газета.Ru», в 2018 году София Ротару отказалась от гастролей в России из-за введения военного положения на Украине, однако не делала высказываний касательно отношений двух стран.