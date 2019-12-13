Лавров обсудит урегулирование кризиса в Сирии и Ливии с Лигой арабских государств

Встречу на тему политического урегулирования ситуации в Ливии и Сирии проведет глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с представителями Лиги арабских государств.

В Москве 16 декабря встретятся представители Лиги арабских государств и российского МИДа. Накануне об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, цель встречи – обсуждение политического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В частности, дипломаты обсудят кризисы в Сирии, Ливии, Йемене и Персидском заливе.

«16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве», — заявила Захарова.

Представитель МИДа добавила, что участники встречи проведут «обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов». Еще одной темой станет обсуждение перспектив развития дружественных связей между государствами и взаимодействием непосредственно с РФ в коллективном формате.

Напомним, 11 декабря Сергей Лавров заявил, что находящиеся в сирийской провинции Идлиб террористы постепенно перебираются в другие страны. В частности, боевики стремятся попасть в Ливию. По данным российского МИДа, в этой стране замечено большое количество экстремистов, бежавших из Сирии. На ливийской территории они занимаются «подливанием масла» в огонь противостояния.

Также глава МИДа РФ добавил, что запрещённая в России группировка «ан-Нусра» продолжает удерживать большую часть Идлиба и продолжает обстреливать из миномётов позиции Сирийской Арабской Армии и жилых районов.

Ранее Федеральное агентство новостей уже писало, как Турция поддерживает террористов из так называемого Правительства национального согласия Ливии. Анкара высылает по морю для боевиков военную технику, беспилотники, стрелковое оружие. Также на подмогу бандитам посылаются вооруженные группировки, бежавшие из Идлиба, и турецкие инструкторы.