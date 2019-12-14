Дамаск, 14 декабря. Порядка 105 человек урегулировали свое положение в северных районах Ар-Растана, Хулы и Аль-Хосна, сдав органам безопасности Сирии все имеющееся у них среднее и тяжелое оружие. Процедура прошла по согласованию с российской стороной в здании партийного отделения в сирийской провинции Хомс.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

С российской стороны на мероприятии присутствовал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) на территории провинции Хомс.

Российский генерал подчеркнул важность мирных жителей, которые помогают примириться тем, кто по глупости взялся за оружие.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены после длительных переговоров правительства Дамаска с главарями незаконных вооруженных группировок. Эти переговоры проходили при непосредственном содействии сотрудников российского ЦПВС. В результате все боевики получили возможность беспрепятственно покинуть территорию провинций, которые перешли под контроль сирийской правительственной армии.

Пожелавшие примириться с властями боевики могли урегулировать свой статус, согласно амнистии, подписанной президентом Сирии Башаром Асадом. Согласно его условию, боевики должны сдать все имеющееся у них тяжелое и среднее вооружение, а также поклясться больше никогда не угрожать безопасности сирийских граждан.

Ранее стало известно, что сотрудники Федерального агентства новостей получили свидетельства того, что американская сторона активно участвовала в создании и обеспечении запрещенного в России «Исламское государства»1. ФАН также узнал, что журналисты известных либеральных изданий, работают на джихадистов. В нашем распоряжении оказались доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский помогали террористическим группировкам.

ФАН выпустил третий материал из серии публикаций о Сирийской Арабской Республике, в котором рассказал о настоящих масштабах российского участия в борьбе против ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.