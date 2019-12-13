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Экономика

Госдума освободила от НДФЛ компенсационные выплаты дольщикам

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Госдума освободила от НДФЛ компенсационные выплаты дольщикам

Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам. Инициаторами нормы выступили депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер Госдумы отметил, что действие принятого закона будет распространяться на выплаты, полученные дольщиками с налогового периода 2019 года.

«В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года», — напомнил он.

Госдума освободила от НДФЛ компенсационные выплаты дольщикам

В беседе с ФАН на важность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ обратил внимание депутат Владимир Синяговский.

«Принятый закон освобождает от подоходного налога компенсацию обманутых дольщиков. Это позволит хоть немного облегчить их бремя», — заметил парламентарий.

Кроме того, в первом чтении на заседании был принят проект, которым предусматривается повышение прозрачности деятельности застройщиков, устанавливается право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда (вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд) и создаются дополнительные механизмы защиты членов.

Напомним, ранее Госдума уже приняла ряд инициатив, направленных на решение проблем участников долевого строительства и недопущение появления новых обманутых дольщиков. Например, в октябре был принят закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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