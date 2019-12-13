В Госдуме оценили призыв Германии к США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Сенат США не вводить санкции против «Северного потока — 2». В Госдуме оценили поступок Берлина.

По словам немецкого министра иностранных дел, он попросил американских сенаторов не следовать решению Палаты представителей Конгресса, заложившей санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет США на 2020 год.

«Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе», — подчеркнул Хайко Маас.

Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, призыв немецкого внешнеполитического ведомства к американским законодателям связан не столько с желанием немцев защитить «Северный поток — 2» от недобросовестной конкуренции со стороны США, сколько с немецкой прагматичностью.

«Надо понимать, что речь идет об экономическом противостоянии, поскольку интересы у Германии и США в данном вопросе явно не совпадают. Немцы хотят покупать дешевый российский газ, а американцы хотят вынудить немцев приобретать свой более дорогой сжиженный природный газ, который они будут привозить в Европу танкерами через океан», — объяснил парламентарий.

По словам Антона Морозова, вместе с немцами заинтересованы в надежных поставках дешевого российского газа и остальные европейцы, но американское давление довольно велико.

«Посмотрим, как будут развиваться события. В принципе, в этой ситуации мы протягиваем руку европейской экономике, увеличивая поставки газа. Но даже если европейцы не смогут противостоять американцам, нам есть, куда развиваться, и мы ничего от этого не потеряем. В конце концов, газ нужен внутри России», — добавил Антон Морозов.

Ранее депутат объяснял, зачем американцы заложили санкции против «Северного потока — 2» в свой оборонный бюджет. По словам Морозова, США таким образом пытаются преподнести строительство российских газопроводов как угрозу мировой энергетической безопасности и развивать свою оборонную сферу с помощью этого.