Харламов «отомстит» Асмус за постельную сцену в «Тексте»

Москва, 13 декабря. Звезда Comedy Club Гарик Харламов «отомстит» своей супруге актрисе Кристине Асмус за ее участие в откровенной постельной сцене в фильме «Текст» и снимется в паре со сногсшибательной блондинкой в новом сериале.

Согласно задумке сценаристов, по сюжету у героя Харламова появится любовница. Искать кандидатуру в пару мужу Асмус уже начали.

Известно, что эту девушку создатели сериала видят стереотипной блондинкой — эффектной, красивой и глупой.

«Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера», — передает описание директоров по кастингу «Утро.ру».

Как уточняет Kp.Ru, героиню в сериале будут звать Кристиной, а ее любовника — Ярик. Яркая и красивая девушка в возрасте 27–30 лет будет работать в фирме своего возлюбленного.

Съемки комедийного сериала «Зона комфорта» начнутся в январе. По задумке съемочной группы, он будет показан на YouTube, а не в телеэфире.

Будут ли между Харламовым и его партнершей постельные сцены — неизвестно, как и об отношении Асмус к экранной спутнице супруга.

Напомним, в октябре в прокат вышел фильм режиссера Клима Шипенко «Текст», снятый по роману Дмитрия Глуховского. Асмус исполнила в провокационной картине одну из главных ролей. Актриса призналась, что решение об участии в ней далось ей нелегко, это были одни из самых непростых в ее фильмографии съемок из-за интимных эпизодов. После выхода картины на звезду обрушилась лавина критики, за которой последовали реальные угрозы жизни.