Музыкант из «Пошлой Молли» потерял дар речи из-за мата Лещенко

Москва, 13 декабря. Известный певец Лев Лещенко поразил музыканта из «Пошлой Молли» Кирилла Бедного, когда допустил нецензурное слово в передаче Максима Галкина «Музыкалити».

Речь зашла о современной музыке. Галкин спросил своего гостя, почему сегодня авторы часто используют грубые слова в песнях. Некоторые исполнители в своих текстах называют девушек «шкурами» и другими оскорбительными словами. Лещенко предположил, что девушкам подобное обращение почему-то нравится. При этом он сам использовал непечатное слово, пишет «Царьград».

«Спрашиваешь — тебе нравится? И они отвечают — мне (использует синоним слова «обалденно» — Прим. ФАН) нравится это», — отметил певец.

Нецензурная лексика в устах народного артиста была столь неожиданной, что второй гость передачи Кирилл Бедный на некоторое время просто потерял дар речи. Галкин же, если и был поражен, ничем своего удивления не выдал.

Развивая свою мысль, Лещенко пояснил, что в настоящее время в обществе царит сексизм и пренебрежение к женщине. При этом он уверен, что подобные оскорбительные эпитеты в адрес слабого пола — это «поворот в сторону секса», отмечает «Вечерняя Москва».

Музыкант из «Бедной Молли» в итоге признал справедливость слов своего старшего коллеги. Он добавил, что песня — это в первую очередь настроение, смысл там не обязателен. Однако с этим тезисом Лещенко не согласился. Он заявил, что текст крайне важен и назвал самым лучшим и «природным» рэпером — российского поэта Владимира Маяковского, передает телеканал 360.

Напомним, что на прошлой неделе произошел скандал, когда певица и телеведущая Ольга Бузова, выступая со сцены, произнесла речь, в которой упомянула народного артиста «Льва Левченко». Видео с оговоркой артистки быстро распространилось по соцсетям.