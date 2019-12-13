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Захарова отреагировала на стихотворный ответ Зеленского Путину

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Захарова отреагировала на стихотворный ответ Зеленского Путину

Москва, 13 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ответ президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину про газ. Дипломат также процитировала стихотворение Сергея Михалкова, упомянутое обоими лидерами.

Ранее в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» и прошли двусторонние переговоры президентов России и Украины. По итогам встречи Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что стоимость газа для украинских потребителей может быть существенно снижена, если Москва и Киев смогут договориться о совместной честной работе.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Мария Захарова прокомментировала стихотворный ответ Зеленского.

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева сочла реплику Зеленского неудачной. По ее мнению, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман «пожалел бы четверку» за такую шутку.

Напомним, по итогам переговоров в Париже Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой транзит газа. По его словам, по результатам этой беседы шансы подписать соглашение «по лучшим условиям» стали выше.

Текущие контракты Москвы и Киева на поставку и транзит газа истекают в конце 2019 года. Украина пытается добиться заключения соглашения на следующие 10 лет. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

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Источник: Facebook-аккаунт Марии Захаровой
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