Большинство жителей Земли считает Америку основной мировой угрозой

Американские политики и журналисты ежегодно составляют списки глобальных угроз миру и озвучивают их с высоких трибун и телевизионных экранов. Обычно американский топ мировых угроз возглавляют: Китай, Россия, исламский терроризм, глобальное потепление, Иран или Северная Корея.

Однако от широкой аудитории старательно скрывается, что уже много лет, согласно международным опросам, именно Соединенные Штаты оцениваются как главная опасность для человеческой цивилизации большинством жителей Земли. По сути дела, это всемирное признание морального поражения США как государства-лидера и сверхдержавы.

Первый опрос подобного рода был проведен еще в конце 2013 года, когда во главе США находился восхваляемый прессой Барак Обама. Тогда было опрошено более 67 000 респондентов из 65 стран и почти 25% из них заявило, что именно США представляют наибольшую угрозу для мира. Ближайшим «конкурентом» США оказался Пакистан (8%). Третье место занял Китай (6%). Северная Корея, Иран и Израиль получили по 5%.

Тремя годами позже состоялся аналогичный опрос и тогда уже 35% жителей Земли высказались о том, что именно Соединенные Штаты несут наибольшую угрозу мирному развитию планеты. Среди причин опасности Америки называлось, прежде всего, огромное американское военное присутствие, стремление к мировой гегемонии, постоянное наращивание оборонного бюджета и вовлеченность в военные конфликты.

Наконец, опросы 2018 года наглядно доказывают, что еще больший процент людей в мире опасается за безопасность планеты из-за США. Масштабную угрозу в американском глобальном влиянии видят 49% граждан Франции и Германии, 66% жителей Японии и 67% жителей Южной Кореи — стран, которые фактически оккупированы американскими войсками. За этими цифрами кроется серьезное разочарование американской международной политикой и отсутствие глобальных перспектив однополярного мира. Мировое сообщество сказало свое слово: попытка США распространить глобальное господство закончилась грандиозным провалом.

Не менее важно, что США не удалось выстроить добрые отношения с соседями по континенту. 56% мексиканцев полагают, что именно Соединенные Штаты представляют основную опасность для их страны. Это вызвано постоянным экономическим давлением Америки на Мексику, а также исторической памятью об американских захватнических походах против Мексики и потере части территории: Техасская война (1835 — 1836), Мексикано-американская война (1846 — 1848). 53% жителей Бразилии и 57% жителей Аргентины придерживается мнения, что американская политика деструктивна для материка и США не могут обеспечить безопасность их стран.

Растиражированная в прессе многолетняя война США с наркотиками (War on Drugs) расценивается латиноамериканскими народами всего лишь как повод для вмешательства американских военных и спецслужб в их внутренние дела.

Системный провал

Казалось бы, глобальное влияние и позитивный имидж, созданный Голливудом, должны вызывать симпатии к США со стороны небольших государств. Однако и здесь имеет место системный провал. Такие страны, как Тунис, Египет, Ливан, Словения видят в Соединенных Штатах потенциальный источник нестабильности, а вовсе не надежного партнера. Иными словами, хаос, распространяемый американскими политиками и американскими военными по всему миру, сводит на нет любые старания американских кинематографистов вызвать симпатию к Соединенным Штатам.