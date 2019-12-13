Жители аварийных домов в Барнауле отказываются от расселения из-за состояния нового жилья

Комитет по ЖКХ хочет расселить жителей Барнаула из аварийного дома в маневренный фонд. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно решению межведомственной комиссии Барнаула, дом по адресу 2-я Строительная улица, дом №46 был признан аварийным еще в 2013 году. Однако жителей этого объекта по-прежнему никуда не расселили.

«На данный момент в доме проживают шесть семей нанимателей — по социальному найму. Собственникам выплатили компенсации — там более-менее у них», — рассказал ФАН активист МООЗПП «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Федеральному агентству новостей удалось пообщаться с некоторыми жильцами дома на Строительной улице — вот, что удалось узнать.

«Обрушение уже в двух квартирах произошло. Это на втором этаже было, а мы внизу находимся. Пол проваливается практически везде — по всему дому, опасно даже уже и ходить. Но на той неделе повесили объявления у нас на дверях и каждому прислали письмо с уведомлением, что ваш дом в аварийном состоянии — могут рухнуть конструкции, поэтому вам необходимо либо в маневренный фонд переселиться, либо снимать жилье, а они будут оплачивать. Мы обратились к знакомому риелтору — никаких вариантов не нашлось», — поделилась одна из жительниц по имени Светлана.

Барнаульский комитет по ЖКХ предложил жильцам дома переселиться в маневренный фонд, либо подать заявление на денежную компенсацию за найм жилья. В случае необращения жильцов в пятидневный срок комитет оставляет за собой право обратиться в суд.

«В Алтайском крае, как правило, все дома маневренного фонда в ужасном состоянии. Они рушились, квартиры были убиты постоянно. Либо это какие-то общежития с асоциальными личностями, либо это были очень старые бараки. И до сих пор это так и остается», — пояснил активист Игорь Берг.

По его словам, найти квартиру, которая сдавалась бы официально практически невозможно.

«Об этом все знают: об этом открыто говорится. Поэтому люди не смогут снять ничего — кто им предоставит?» — продолжил Берг.

По его мнению, в Барнауле нет фирм, которые бы сдавали квартиры.

Другая жительница дома на 2-й Строительной улице рассказала ФАН, что проживает в этом доме с 1979 года.

«Мы недавно свою квартиру отремонтировали. У нас крыша горела. Дом капитально ни разу не ремонтировался. Хотят нас выселить в маневренный фонд, который хуже нашего дома. Мы собираемся дальше судиться. Мы все документы собрали», — заявила Вера.

Проблема с ветхими домами в Барнауле имеет системный характер. На днях, по информации местных СМИ, на улице Советской армии, дом №164 из-за схода льдины рухнул балкон. Несколько лишних секунд уберегли хозяина квартиры от трагедии.

«Нарушается статья жилищного кодекса о том, что маневренный фонд дается на время проведения ремонта дома. А если дом идет под снос, они не имеют право заселять людей в маневренный фонд. Они должны были им давно предоставить жилье, тем более сроки сорваны. До 31 декабря 2019 года они должны были приобрести квартиры», — заключил Берг.

Как прокомментировала председатель комитета информационной политики Барнаула Екатерина Андреева, на данный момент более 100 семей воспользовались мерой поддержки по программе аренды жилья.

«Если жильцы считают, что им опасно находиться в этом доме, то они могут или снять жилье (и им стоимость аренды будет компенсирована с городского бюджета, но для этого надо официальный договор аренды заключить), или переехать в маневренный фонд — как крайняя мера», — пояснила Андреева.

К слову, об ужасном состоянии домов в Барнауле ФАН уже публиковал материал. Жильцов через суд хотели выселить в аварийный маневренный фонд. Напомним, что в доме по адресу 1-я Западная улица в одной из квартир рухнул потолок. Октябрьский районный суд Барнаула принял решение отклонить иск ЖКХ о переселении жильцов в маневренный фонд.