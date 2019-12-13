Неизвестные в масках расстреляли такси в Москве и ограбили пассажирку

Москва, 13 декабря. Неизвестные ограбили такси, расстреляв автомобиль, на юго-западе столицы. Об сообщило московское управление МВД.

По данным правоохранительных органов, сигнал о разбое поступил четверг, 12 декабря, вечером. Преступление произошло на Чонгарском бульваре, в районе Зюзино.

Полицией было установлено, что в 20.50 автомобиль такси остановился на светофоре. К нему подъехал Hyundai Solraris, из которого вышли три человека в масках и ограбили 59-летнюю пассажирку такси, сообщает «Газета.ру».

«Трое неизвестных в матерчатых масках из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по стеклам автомобиля, затем разбили стекло задней двери», — отметили в московской полиции.

После этого злоумышленники похитили сумку женщины, в которой находилось 400 тысяч рублей, и скрылись.

На данный момент по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об ограблении Сбербанка в Приморском крае. Злоумышленник похитил 6 млн рублей в офисе кредитно-финансового учреждения, расположенном в Находке.

В Брянске вооруженные люди при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи, после чего похитили наличные деньги. Для сокрытия преступления злоумышленники подожгли служебное помещение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, разбое и уничтожении имущества.