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Стрельба произошла в университете в Исламабаде, есть пострадавшие и погибший

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Стрельба произошла в университете в Исламабаде, есть пострадавшие и погибший

Исламабад, 13 декабря. Стрельба произошла в Международном исламском университете в Исламабаде. Как сообщают СМИ, в результате происшествия один человек погиб, еще 13 — получили ранения.

Как сообщает газета Doon, ЧП произошло 12 декабря. По предварительной информации, предоставленной в отчете правоохранительных органов, стрельба произошла в связи с возникшим между студентами конфликтом. Сначала две группы учащихся не смогли поделить площадку для выступлений, завязалась потасовка. Администрация университета вмешалась в конфликт. После этого студенты разошлись, однако позднее некоторые из них решили продолжить спор, использовав при этом огнестрельное оружие.

Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы, их состояние неизвестно. Полиция проводит обыск в студенческом общежитии.

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Источник: Doon
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