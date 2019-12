Баранец рассказал, какую баллистическую ракету могли испытать США

США могли испытать новую версию ракеты «Першинг», адаптировав ее под установку Мк-41, считает обозреватель КП Виктор Баранец. Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты Америки провели успешные испытания баллистической ракеты наземного базирования. Пуск осуществлялся с установки, размещенной на авиабазе ВВС Ванденберг, штат Калифорния.

Как стало известно, инженеры приступили к разработке ракеты сразу после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По словам Эспера «обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца».

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY