Баранец рассказал, какую баллистическую ракету могли испытать США

США могли испытать новую версию ракеты «Першинг», адаптировав ее под установку Мк-41, считает обозреватель КП Виктор Баранец. Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты Америки провели успешные испытания баллистической ракеты наземного базирования. Пуск осуществлялся с установки, размещенной на авиабазе ВВС Ванденберг, штат Калифорния.

«Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации», — написал министр в Twitter.

Как стало известно, инженеры приступили к разработке ракеты сразу после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По словам Эспера «обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца».

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

Комментируя испытания американцев, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к заявлению американского министра не стоит относиться серьезно.

«Информация об этой ракете, причем о ее первом же запуске и первом же успешном испытании выпрыгнула из Пентагона уже через 18 дней после того, как американцы официально объявили, что выходят из ДРСМД. Но мы же все прекрасно понимаем, что сделать ракету такого класса, которая бы могла летать на 1500 км и попадать, как говорится, в колышек, за 18 дней невозможно. Специалисты говорят, что для создания ракой ракеты с нуля могут потребоваться годы, и даже в высокоразвитом научно-производственным комплексе США потребовалось бы года 3, а здесь 18 дней», — пояснил собеседник ФАН.

Таким образом следует вывод — Соединенные Штаты Америки начали работы над созданием ракеты задолго до слома Вашингтоном ДРСМД. Рассуждая над тем, какая именно была испытана ракета, военный аналитик выразил мнение, что американские инженеры могли взять одну из своих старых наработок и «подогнать» ее под параметры пусковой установки Мк-41.

«Они говорили, что это оборонительная ракета, но, на самом деле, она наступательная. Ее предполагаемая дальность составляет 2000 км, а значит, такие ракеты могут доставать даже до предгорий Урала, что нас серьезно настораживает. Я думаю, что это может быть какая-нибудь старая американская технология, приспособленная под пусковую установку Мк-41. Возможно, какой-то новый вариант ракет серии «Першинг» или даже «Минитмэн». У них уже все отработано, и сказать тут нового нечего. Самое главное и самое отвратительное, что они оказались лицемерами: обвиняли Россию в нарушении ДРСМД, а сами втихаря клеили ракету, выходящую [по своим характеристикам] за требования договора», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, 2 августа США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Основанием послужило якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Российская сторона обвинения Вашингтона отвергала и предъявляла ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших в том числе элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.