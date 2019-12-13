Более 4 тысяч жителей Хакасии остались без тепла

Абакан, 13 декабря. В Хакасии произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла осталось более 4 тысяч человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Сообщается, что происшествие случилось в поселке Усть-Абакан. На данный момент теплоснабжения нет в 97 жилых домах, в которых проживает 4073 человека, и в социальных учреждениях.

Ремонтные работы проводятся без отключения теплоснабжения остальной части поселка. В них принимают участие семь человек и три единицы техники.

Сейчас в регионе температура воздуха опустилась до – 12 градусов по Цельсию, и действует штормовое предупреждение.

В ноябре Федеральное агентство новостей сообщало, что в Курске более 16 тысяч человек осталось без отопления и горячей воды в результате аварии на теплосетях.

В зону отключения попали 72 многоквартирных дома, в которых проживало более 16 тысяч человек, в том числе четыре тысячи детей. Помимо этого от теплоснабжения были отключены две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада и три поликлиники.

Во Владивостоке жители нескольких домов на три дня остались без отопления из-за прорыва на тепломагистрали. Авария лишила тепла несколько сотен человек в Первомайском районе города, сообщало Deita.ru. Столбик термометра в регионе показывал тогда - 1 градус.