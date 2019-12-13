Запасы лития в Дагестане помогут России избавиться от импорта

Москва, 13 декабря. Значительные запасы лития, обнаруженные в Дагестане, позволят России не только легко покрыть собственные потребности в металле, но и отправлять его в большом количестве на экспорт. Об этом рассказал директор Института проблем геотермии ДНЦ РАН Алибек Алхасов.

Он объяснил, что на сегодняшний день необходимый для оборонной и атомной промышленности карбонат лития полностью импортируется из Чили объемом, равным примерно 300 тоннам в год. Большие запасы высокотемпературных рассольных минерализованных вод в Дагестане, содержащие в промышленных концентрациях карбонат лития, рубидий, стронций, марганец, кальций и пищевую соль, с легкостью закроют эти показатели, уверен Алхасов.

«Это позволяет легко покрыть не только потребности России в продукте, но и отправлять его в большом количестве на экспорт. Также мы можем получать пищевую соль. Сегодня ее поставки из-за рубежа доходят до 500 тысяч тонн, в то время, как одно только Тарумовское месторождение обладает запасами, позволяющими решить проблему импортозамещения», — сообщил он «АиФ Дагестан».

Месторождения республики дадут России возможность перестать зависеть от внешних партнеров и самостоятельно обеспечивать свои потребности в сырье. Тем более, что для его получения не нужно бурить скважины. Можно использовать уже имеющиеся, прорубленные ранее для добычи нефти и газа.

Поскольку скважины уходят в глубину на 5-6 км, добраться до залежей источников нетрудно. Для этого достаточно обеспечить небольшой водонасыщенный интервал до искомого пласта, пояснил специалист.

Однако для реализации этих планов требуется наладить промышленное производство, уточнил Алхасов. На базе института уже разработали уникальный проект комплексного освоения высокотемпературных геотермальных рассолов по принципу безотходного производства, но он требует весьма внушительных затрат.

По оценкам экспертов, речь идет о сумме от полутора до двух миллиардов рублей. Алхасов отмечает, что она окупится за очень короткое время.