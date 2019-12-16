Дамаск, 14 декабря. Движение общественного транспорта на международной дороге между городами Хасака и Алеппо вновь открылось после того, как сирийская правительственная армия завершила развертывание в районе провинций Хасака и Ракка, полностью обезопасив районы вдоль оси дороги. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федеральное агентство новостей (ФАН).

Международная дорога Хасака-Алеппо была открыта для движения общественного и частного транспорта после окончательного завершения развертывания армейских подразделений, которое проходило в присутствии российских военных патрулей. Перед этим они совершили несколько обходов на дороге в провинции Хасака.

Российские вертолеты также осуществляли наблюдение за дорогой, обеспечивая тем самым полноценное развертывание сирийских правительственных войск.

Сирийская армия начала развертывание в непосредственной близости от дороги с южной стороны, начиная с города Таль-Тамр в качестве первой ступени. В данный момент войска САА продолжают развертывать и укреплять свои пункты в направлении административных границ провинции Ракка, им удалось дойти вплоть до деревни Таравазия.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального агентства новостей получили неопровержимые доказательства того, что власти США имеют непосредственное отношение к формированию и финансированию запрещенного в России «Исламское государства»1. ФАН также выяснил, что представители либеральных СМИ непосредственно работают на боевиков ИГ1. Мы публикуем доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский помогали джихадистам.

Кроме того, ФАН выпустил третий материал из серии публикаций о САР, в котором стало известно об истинном масштабе участия российских военных в разгроме ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.