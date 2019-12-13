«Орел» оказался слишком тяжелым для полета к Луне

Москва, 13 декабря. Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орел» оказался слишком тяжелым для полетов к Луне. Как отмечается в материалах корпорации — разработчика и изготовителя корабля, масса устройства на две тонны превышает ограничения, установленные Роскосмосом.

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 т», — говорится в материалах РКК «Энергия», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что превышение массы наблюдается почти у всех систем корабля. Например, вес кабельной сети оказался на 201 килограмм тяжелее предусмотренных параметров, система жизнеобеспечения превысила возможную массу на 109 килограммов, двигательная установка — на 107 килограммов, а система стыковки — на 90.

В этой связи РКК «Энергия» разработала меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. При этом отмечается, что текущий перегруз на 2,3 тонны не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П». Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести «Орла» на околоземную орбиту.

Напомним, 11 декабря ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно стартовала 11 декабря с космодрома «Плесецк». Как сообщало Федеральное агентство новостей, по согласованию с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на видном месте ракеты разместили логотип Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».