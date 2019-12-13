Пиво может вернуться на российские стадионы

Государственная дума приняла в первом чтении проект о розничной продаже пива и пивных напитков на стадионах. Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о торговле соответствующей продукцией во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. Воспользоваться такой возможностью при оказании услуг общественного питания смогут как организации, так и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организатором. Исключением станет лишь время проведения детско-юношеских спортивных соревнований.

Как поясняли ранее ФАН сами авторы, деньги, полученные от торговли, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. В частности, по мнению Лебедева, таким образом можно будет воспитать большее количество талантливых спортсменов, и «через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфеевых».

Свищев в свою очередь обратил внимание на необходимость особого подхода к организации самих продаж. По его словам, принятие таких мер будет способствовать снижению потребления алкоголя россиянами, так как они не будут стараться выпить как можно больше пива до матча, а употреблять его на соревновании смогут лишь дозировано — до игры и во время перерыва.

В беседе с корреспондентом агентства свое мнение об инициативе озвучил и депутат Сергей Вострецов.

«Если все будет организовано именно так, как говорят авторы, а деньги пойдут на развитие нашего спорта — я только «за». Мы все прекрасно знаем, что болельщики зачастую приходят на игры в том состоянии, в котором лучше и из дома не выходить», — заметил Вострецов.

Две кружки пива за весь матч нанесут меньший вред, чем выпитая перед игрой бутылка водки, уверен парламентарий.

«Надеюсь, что результат от направления средств мы увидим как можно скорее. Всегда приятно, когда наши ребята выигрывают», — подытожил Вострецов.

Ранее бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков заявил, что возвращение пива на стадионы в России имеет смысл