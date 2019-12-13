Эксперты рассказали, при каком сценарии Украина потеряет Харьков и Одессу

Укрепление отношений с Россией необходимо подорванной экономике Украины; иначе Киев может потерять и Харьков, и Одессу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Владимир Карасев и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Вассалы России»

Ряд территорий Украины «перейдет под вассальную зависимость России», если украинские власти в вопросе урегулирования гражданской войны в Донбассе пойдут на компромисс с Москвой. Такое заявление сделал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

По его мнению, существуют три способа преодоления вооруженного конфликта в Донбассе. Один из них — компромисс с РФ, который якобы закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части страны под власть Москвы. При этом Климкин добавил, что некоторые киевские политики такой вариант не исключают.

Кроме того, Украина, считает дипломат, может пойти на замораживание конфликта с прекращением огня. Однако в этом случае Киеву будет закрыт путь в НАТО и Европейский союз.

Последним вариантом Климкин назвал «борьбу до победы». Недостатком этого решения бывший глава МИД считает маловероятность его поддержки в обществе, которое хочет прекращения боевых действий, но не намерено для этого идти на компромиссы.

Будапешт готов к наступлению

Как отметил Антон Бредихин, старая команда Петра Порошенко занимается тем, что «вставляет палки в колеса» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он кажется забыл, что именно благодаря антироссийским действиям его протеже Петра Порошенко от Украины ушел Крым и Донбасс. А, например, при Викторе Ющенко к Румынии отошла акватория вокруг острова Змеиный. Или он считает, что вопрос коренных народов Украины нужно обострять и дальше? Так пусть уточнит это в Будапеште, который недавно поддержал Россию и в любой момент готов вернуться к наступательной политике в Береговском районе», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, укрепление отношений с Россией необходимо подорванной экономике Украины. Именно ее и хочет возродить Владимир Зеленский. Россия — не враг украинскому народу, напротив — делает многое для его сохранения.

Политолог напомнил, что Зеленский может восстановить систему еврорегионов, что только насытит украинскую экономику миллиардами российских инвестиций. Но вот за волеизъявление народов Украины Климкин не в ответе, уверен Бредихин.

«Или он забыл, как душили русские настроения в Харькове и Одессе? Или, может, он думает, что киевляне буквально за год смирившиеся с насажденной неонацистской идеологией и украинизацией города не будут рады возвращению нормальных отношений с историческим союзником? Бывшему министру следует глубоко призадуматься и наконец выяснить реальное мнение народов Украины о том, каким они хотят видеть будущее страны», — заключил Антон Бредихин.

С нацистским налетом

Владимир Карасев выразил мнение, что Павел Климкин недалек от истины, но только в плане дальнейших потерь Украиной своих территорий. Россия никогда не выступала оккупантом, заметил эксперт.

«Россия всегда выступала освободителем угнетенных народов, защитником слабых. Украину от потерь земель могла бы спасти федерализация, о пользе которой неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Украинские власти, взявшие курс на так называемую «унитарность», загнали страну в тупик с нацистским налетом. Крым и Донбасс отказались мириться с госпереворотом в Киеве и сделали выбор в пользу России. По аналогии с Климкиным, я сделаю свой прогноз. Если в течение следующего года Киев не пойдет на федерализацию — к Крыму с Донбассом добавятся Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон и Днепропетровск. Зеленскому в качестве президента осталось работать, по моему мнению, не более полутора лет», — резюмировал Владимир Карасев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.