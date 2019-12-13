Двое победителей проекта «Лидеры Луганщины» станут помощниками депутата Госдумы

Луганск, 13 декабря. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей проекта кадрового резерва «Лидеры Луганщины» состоялась в Луганском русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

100 лучших участников проекта из 1377 прошедших регистрацию стали финалистами. Некоторые из них уже трудоустроены на предприятия республики.

Награды и памятные подарки победителям вручили глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель правительства республики Сергей Козлов, председатель Народного совета Денис Мирошниченко, депутат Госдумы России Андрей Козенко, эксперт по молодежной политике России Алексей Любцов, фронтмен группы «Марсель» Степан Ледков.

Почетными гостями на мероприятии стали заслуженный юрист РФ, ветеран боевых действий Александр Третецкий, доцент Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Петр Васюков и координатор межмуниципального сотрудничества интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Александр Петров.

Глава ЛНР отметил, что финалистов проекта включат в кадровый резерв республики и они будут иметь право трудоустройства на руководящие должности в органах государственной власти.

«Безусловно, этот проект рассчитан на людей, которые желают изменить нашу республику к лучшему и готовы прилагать к этому усилия. Республика в свою очередь предоставляет такую возможность всем желающим», — констатировал Пасечник.

Глава Кабмина подтвердил, что правительство ЛНР готово плодотворно работать с победителями проекта.

«Сегодня в республике работают все органы государственной власти, и все они нуждаются в постоянной подпитке профессиональными кадрами. За этими кадрами — будущее республики», — пояснил он.

Обращаясь к присутствующим в зале, Мирошниченко поблагодарил организаторов проекта за проделанный колоссальный труд по поиску и отбору новых лидеров Луганщины.

«Действительно, республика на вас рассчитывает, и я бы хотел тем людям, которые выходят на эту сцену, напомнить, что в этом зале на вас смотрят тысячи глаз. И запомните: у вас есть не только миллион возможностей реализовать свой потенциал, но и миллион возможностей упустить его. Поэтому, друзья, не упустите свой шанс, будьте такими, какие вы есть», — пожелал он.

Андрей Козенко отметил, что, хотя участники проекта при отборе уже прошли множество испытаний, настоящая интересная, но трудная работа у них еще впереди.

«У вас есть шанс показать себя в органах государственного управления, — подчеркнул российский депутат. — В ваших рядах — и молодежь, и те люди, которые уже начали трудовую карьеру. Но самое главное — не останавливаться на достигнутом, несмотря на всевозможные преграды и испытания. Всегда будьте верны своим принципам».

«Мы, безусловно, посоветуемся с руководством общественного движения «Мир Луганщине», и двое из вас — лидеров этого конкурса — станут помощниками депутата Государственной думы РФ», — объявил он.

Ранее стало известно, что более 160 тысяч заявлений подали жители Донецкой и Луганской народных республик на получение российского гражданства. 125 тысяч жителей республик уже получили паспорта РФ.