Стало известно, чем грозит переутомление на работе

Москва, 13 декабря. Люди, которые испытывают переутомление на работе, подвержены риску развития заболеваний органов зрения, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Специалисты выяснили, чем грозит переутомление на работе. С результатами работы ознакомился RT.

По данным исследования, риску ухудшения здоровья подвергаются около 50% женщин и 30% мужчин. Речь идет о людях, которые испытывают усталость на работе более 24 часов в неделю. По информации экспертов, у 67% женщин и 57% мужчин из числа таких сотрудников высока вероятность развития заболеваний органов зрения. 56% женщин и 40% мужчин подвержены рискам развития заболеваний эндокринной системы. Недуги сердечно-сосудистой системы могут грозить 30% женщин и 29% мужчин из числа сотрудников, испытывающих переутомление.

Около половины респондентов, принявших участие в исследовании, назвали причиной своей усталости напряженность работы. Также эксперты выяснили, что сотрудники с показателем «сильной» усталости (3% от всех мужчин и 5% от всех женщин) болеют чаще — в среднем (с утратой трудоспособности) 24,9 дня в году. Всего в исследовании приняли участие 1,7 тысячи человек. Среди них: врачи, медсестры, учителя и офисные работники.