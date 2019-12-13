Пермяку пришло видео с украденного телефона

Пермь, 13 декабря. Житель Перми украл из сервисного центра телефон, однако устройство оповестило владельца об этом. О происшествии сообщил региональный главк МВД.

Операционная система сняла видео из-за того, что злоумышленник пытался разблокировать гаджет. Хозяин телефона смог увидеть запись на облачном сервисе.

Сообщается, что устройство оценивается в 12 тысяч рублей. На данный момент стражи порядка устанавливают личность подозреваемого.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Госдума рассматривает идею создания общей базы IMEI в России. Согласно нововведению, идентификация в сети телефонов и планшетов будет происходить по идентификационному номеру устройства IMEI. Законодатели считают, что это позволит сократить незаконный импорт телефонов и использование украденных гаджетов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подчеркнул, что такая система значительно упростит работу операторов связи, пользователей и правоохранительных органов.

Парламентарий отметил, что подобный подход уже действителен во всем мире. Присваиваемый гаджету цифровой код «остается с ним навсегда вне зависимости от смены номера». Боярский также подчеркнул, что использование IMEI должно быть системным, за это и будет отвечать общая база данных.