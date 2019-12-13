Украинские эксперты признали бессмысленность санкций против российских интернет-платформ

В Киеве интернет-аналитики представили доклад, сделанный по заказу организации Freedom House и посвященный итогам действия украинских санкций против российских сайтов. По их мнению, запрет соцсетей и платформ с «российской пропиской» оказался бессмысленным и нанес больше ущерба простым украинцам, чем их российским владельцам, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Международные эксперты высказали в Киеве сразу несколько претензий к санкциям против российских интернет-ресурсов, действующих на Украине. Среди них — отсутствие «индикаторов воздействия», расхождение между мерами и поставленными целями, абсолютная непропорциональность и несовершенство законов. Но самое главное — их несоответствие международным практикам и стандартам прав человека.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко указом от 16 мая 2017-го запретил украинцам пользоваться российскими соцсетями, поисковиками и почтовыми сервисами. В черный список тогда попали 468 российских и украинских компаний, в частности, санкции были введены против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Также под запретом оказались на Украине «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «1С», ABBY. Не обошел Порошенко вниманием и российские СМИ — в список попали РБК, НТВ, Первый канал, Общественное телевидение России, «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН ТВ, информагентство «Россия сегодня» и портал Life. По мнению тогдашних правителей Украины, российские СМИ и соцсети «использовались для незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов и распространения пиратского контента». В 2017-м режим Порошенко обязал украинских интернет-провайдеров заблокировать доступ к этим ресурсам на три года.

Впрочем, ровно через два года, в мае 2019-го, выяснилось, что российские социальные сети по-прежнему популярны среди украинцев. Исследователи из украинского центра Factum Group попросили пять тысяч добровольцев показать свои медиа-панели. С одной стороны — первую тройку по популярности составили интернет-корпорации США (поисковик Google, видеохостинг YouTube и соцсеть Facebook). С другой — в десятку топовых интернет-платформ попали «запрещенные» российские соцсети. Пятой по популярности среди украинцев стала соцсеть VKontakte, а на десятом месте оказались Odnoklassniki.

По мнению IT-аналитика, главы компании The Influencer Platfrom Ольги Кирилюк, сегодня стало окончательно ясно, что санкции, введенные Украиной против российских интернет-сервисов, оказались безрезультатными. Более того, они никак не повлияли на доходы запрещенных на Украине компаний из РФ.

«Вводя экономические санкции, украинские власти даже не предусмотрели процедуру проверки их эффективности. И за два года действия запретов не предоставили хоть какие-то результаты, — констатировала Кирилюк. — Изначально Киев пояснял, что вследствие запрета якобы «должны упасть доходы российских интернет-платформ, которые они использовали для финансирования «российской агрессии» в Донбассе».

По словам интернет-аналитика, когда власть делает столь громкие заявления, она обязана предусмотреть конкретный механизм анализа влияния санкций на рынок. А также предоставить обществу экономические показатели, подтверждающие, что доходы «наказанных» интернет-компаний реально упали.

«Ничего из этого сделано не было. Потому что цели, о которых заявлял Порошенко, так и не были достигнуты, — пояснила Кирилюк. — Не было никакого анализа со стороны государства или аналитических центров. Все, что есть в нашем распоряжении, — это отчеты самих российских интернет-компаний. Они говорят о том, что санкции практически не отразились на их деятельности».

Еще более жестко высказалась еще один автор доклада — старший аналитик Центра восточноевропейских исследований Мария Шагина.

«Пример Украины – необычный и явно непозитивный. В мировой практике санкции применяются как раз против лидеров тех государств, которые ограничивают доступ к интернет-ресурсам в своих странах, — напомнила она. — А в случае Украины — демократическая страна почему-то сама решила блокировать доступ к определенным сайтам. Кроме того, в мировой практике санкции никогда не применяются для борьбы с дезинформацией. Для противодействия «информационным фейкам» цивилизованные страны стараются создавать более качественный контент и повышать медиаграмотность граждан. Да, государство может применять меры для противодействия киберугрозам. Но этот механизм в любом случае должен быть отдельным от экономических санкций».

Авторы спецдоклада Freedom House осудили сам факт применения механизма экономических санкций в интернет-сфере. По их мнению, главные аргументы власти по поводу блокировки интернет-ресурсов (защита информационного пространства, персональных данных и противодействие кибератакам) «не являются состоятельными».

«Мы обнаружили серьезные недостатки в законодательстве Украины, — заявила Шагина. — Во-первых, запрет был введен подзаконными актами. Во-вторых, документы, которыми он был введен, могут обязывать к чему-либо лишь органы исполнительной власти, но никак не интернет-провайдеров. В-третьих, в украинском законодательстве вообще нет понятия «интернет-провайдер». Там фигурируют только «провайдеры» или «операторы телекоммуникаций».

Еще один «косяк» режима Порошенко, запретившего интернет-ресурсы из РФ, — «непропорциональная блокировка», считают они.

«По сути, было введено ограничение доступа ко всем ресурсам в целом, а не к материалам, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины. С точки зрения правозащитников, это граничит с угрозой свободе слова, — отметила Кирилюк. — Власти Украины прямо противопоставили национальную безопасность и свободу выражения мнений. Когда государство начинает вводить такие ограничения, трудно понять, когда оно сможет остановиться».

В будущем аналитики порекомендовали Киеву начинать не с блокировки интернет-ресурсов, а с создания своего качественного контента, несущего миру «украинскую точку зрения».

«Сегодня, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, очень трудно что-то запретить. Обязательно появятся технологии, которые позволят обойти эти ограничения. Судя по популярности тех же «ВКонтакте» и «Одноклассников» среди украинцев, так и произошло и на Украине», — заметила Шагина.

«Киеву нужно сформировать свой качественный контент на многих языках, информировать международное сообщество о событиях на Украине с украинской перспективы. Также нужно создавать онлайн-платформы для донесения такой информации. Кроме того, Украине нужны собственные сети проверки фактов – для оперативного опровержения дезинформации», — призвала Кирилюк.

Напомним, срок действия санкций против российских интернет-ресурсов истекает в середине 2020-го (кроме «Яндекса», для которого их персонально продлили в 2019-м еще на три года). Международные эксперты сомневаются в том, что для новой украинской власти есть смысл продлевать ограничения в нынешнем виде. Тем более, что президент Владимир Зеленский ранее уже неоднократно предлагал восстановить работу той части российских интернет-ресурсов, «которые не наносят прямого ущерба национальной безопасности Украины».

Также в черном списке Порошенко оказалось Федеральное агентство новостей, Новостное агентство Харькова и другие ресурсы, ныне входящие в медиа-группу «Патриот». Интернет-порталы наших изданий, объективно освещающие события на Украине после госпереворота 2014-го, оказались полностью заблокированы для жителей этой страны. Более того, украинские власти не ограничились блокировкой ФАН и дружественных ему сайтов — они как минимум дважды высылали из страны корреспондентов наших изданий.

Так, 10 февраля 2015 года сотрудники СБУ задержали в Николаеве журналиста Андрея Захарчука. Он приехал на Украину к родителям в отпуск, но при этом, как истинный журналист, не расставался с фотоаппаратом. Когда Захарчук осмелился прийти с аппаратурой к развалинам Николаевского танкового завода, он был задержан полицией якобы за нарушение статьи 208 УПК Украины и передан СБУ.

Позднее против Захарчука было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины «Государственная измена». 12 февраля Центральный райсуд Николаева арестовал задержанного журналиста Захарчука на два месяца — до 11 апреля 2015 года. Корреспондент мог провести в украинской тюрьме долгие годы, но, к счастью, лидеры республик Донбасса включили Андрея Захарчука в «обменный список». В итоге журналист в числе прочих был обменян на головорезов из «добробатов», попавших в плен в ходе гражданской войны на Украине.

А в ноябре 2017-го случился другой скандальный инцидент — принудительное выдворение с Украины спецкорра ФАН Игоря Петрашевича. Он на протяжении нескольких месяцев вполне легально работал в Киеве, соблюдая украинское законодательство и имея на руках всю разрешительную документацию. Тем не менее, высылка российского журналиста Петрашевича состоялась по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины. Ему на три года был запрещен въезд на территорию страны.