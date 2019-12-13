Астролог рассказал о мистической энергии событий в пятницу 13 декабря

Москва, 13 декабря. Пятница 13 декабря не несет абсолютно никакой негативной нагрузки, неудачи могут произойти с теми людьми, которые верят в мистическую силу этой даты. Об этом рассказал астролог Павсекакий Богданов.

По его словам, все события, происходящие в этот день, зависят исключительно от самого человека. Если запрограммировать себе неудачу, то она обязательно случится.

«Судя по гороскопу и натальной карте, эта пятница 13-е не несет в себе абсолютно никакой негативной нагрузки. Однако есть определенное количество людей, которые очень сильно боятся этого числа, боятся сочетаний. С учетом их настроения на этот день действительно может произойти негатив», — объяснил маг корреспонденту Nation News.

Богданов добавил, что в ряде стран вера в магическую силу «пятницы 13-го» настолько сильна, что на улицах отсутствуют дома с соответствующими номерами и этажи в зданиях. Однако астролог убежден, что все зависит лишь от индивидуального отношения человека к этому числу.

«Если вы действительно боитесь пятницу 13-е, то поверьте, с вами произойдет что-то неприятное. Мы знаем одну прописную истину — мысли материальны», — резюмировал он.

Ранее редакция Федерального агентства новостей в преддверии новогодних праздников подготовила материал, рассказывающий, что можно и нельзя дарить на Новый 2020 год Белой металлической крысы. Подарок должен быть выбран от души и не представлять собой безделушку, которая будет пылиться на полке, поскольку Крыса — знак в восточном гороскопе очень важный. Нужно подобрать подарки, соответствующие ему.