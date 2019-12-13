Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области, специальное звание генерал-полковника внутренней службы.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в документе.

В четверг, 12 декабря, Путин назначил Кобзева на должность врио губернатора региона после принятия отставки действующего руководителя области Сергея Левченко. Ранее Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС России.

13 декабря врио губернатора Иркутской области будет представлен полпредом президента РФ в Сибири Сергеем Меняйло местным парламентариям и региональному правительству.

Депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что отставка бывшего руководителя региона Сергея Левченко с поста назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем.