Скабеева сочла неудачным ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Москва, 13 декабря. Известная российская телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шутку российского лидера Владимира Путина про газ, которая прозвучала по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже.

Ранее в столице Франции состоялся саммит в «нормандском формате», а также двусторонние переговоры президентов России и Украины. По итогам переговоров Владимир Путин процитировал стихотворение Сергея Михалкова, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» — сказал Владимир Путин и добавил, что стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена на 25%, если Москва и Киев смогут договориться о совместной честной работе.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачной шутку президента Украины. По ее мнению, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман пожалел бы оценку «4» за ответ Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина.

«Ну такое… Гусман бы и 4-ку за такую шутку пожалел», — написала Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что ему было «сложно договариваться» с российским лидером во время двусторонней встречи на полях саммита в «нормандском формате» в Париже. Он пояснил, что Владимир Путин «каждый вопрос разбирает до деталей». По мнению Зеленского, условно «нормандский саммит» завершился со счетом «ничья».

Напомним, действующие контракты Москвы и Киева по транзиту и поставкам газа истекают в конце 2019 года. Украина пытается принудить Москву к заключению соглашения на следующие 10 лет, опасаясь потерять деньги из-за запуска газопровода «Северный поток — 2». Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок.