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Центробанк отозвал лицензию у Кранбанка

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Центробанк отозвал лицензию у КранбанкаМосква,13 декабря. Центробанк отозвал лицензию у Кранбанка, зарегистрированного в городе Иваново. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В приказе отмечается, что Банк России лишил финансово-кредитную организацию лицензии на осуществление банковской деятельности за незаконные действия в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, банк нарушал профильное законодательство и не придерживался нормативных актов Центробанка.

Лицензия Кранбанка отозвана приказом от 13 декабря 2019 года в связи с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Ранее стало известно, что 13 декабря ЦБ лишил лицензии «Невский банк», зарегистрированный в Петербурге.

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Источник: Центральный банк России
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