Москва, 13 декабря. Центробанк отозвал лицензию у «Невского банка», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России лишил лицензии кредитно-финансовую организацию Публичное акционерное общество «Невский народный банк» ПАО «Невский банк» приказом №ОД-2848 13 декабря 2019 года.

По информации ЦБ, петербургский банк в полном объеме утратил собственный капитал из-за хищения значительной части активов.

Кроме того, организация нарушала федеральные законы в сфере регулирования банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к нему соответствующие меры.