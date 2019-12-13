Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Центробанк отозвал лицензию у «Невского банка»

61
0 Оставить комментарий

Центробанк отозвал лицензию у «Невского банка»Москва, 13 декабря. Центробанк отозвал лицензию у «Невского банка», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Банк России лишил лицензии кредитно-финансовую организацию Публичное акционерное общество «Невский народный банк» ПАО «Невский банк» приказом №ОД-2848 13 декабря 2019 года.

По информации ЦБ, петербургский банк в полном объеме утратил собственный капитал из-за хищения значительной части активов. 

Кроме того, организация нарушала федеральные законы в сфере регулирования банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к нему соответствующие меры. 

infox - new
Источник: Центральный банк РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров