Сегодня полпред президента представит врио губернатора Иркутской области

Иркутск, 13 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло сегодня представит местным депутатам и региональному правительству Иркутской области временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева.

На данный момент точное время начала мероприятия уточняется. Вскоре полпред должен отправиться в Иркутск, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне президент Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил на его должность временно исполняющего обязанности Игоря Кобзева.

Как позже пояснил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов, отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем.