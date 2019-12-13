Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Сегодня полпред президента представит врио губернатора Иркутской области

55
0 Оставить комментарий

Сегодня полпред президента представит врио губернатора Иркутской области

Иркутск, 13 декабря. Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло сегодня представит местным депутатам и региональному правительству Иркутской области временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева.

На данный момент точное время начала мероприятия уточняется. Вскоре полпред должен отправиться в Иркутск, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне президент Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил на его должность временно исполняющего обязанности Игоря Кобзева.

Как позже пояснил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов, отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров