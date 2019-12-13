Продление санкций ЕС не станет угрозой для России, считает депутат

Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал продление Евросоюзом экономических санкций, наложенных ранее на Россию. По мнению политика, такое решение ЕС ничем не угрожает нашей стране.

«Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны. Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения», – пояснил депутат Госдумы.

Он также считает, что давление на Россию санкциями бесполезно. Они лишь вредят выстраиванию отношений между странами. Однако не смотря на такую политику, Россия все равно будет дружественную политику в отношении других государств, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом экономических санкций против России еще на полгода.

Отношения России и стран Евросоюза обострились в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввел антироссийские санкции.

Россия приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение, и неоднократно указывала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые не оказывают особого влияния на политику РФ.