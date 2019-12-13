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Цена на iPhone 11 Pro Max в России снизилась до рекордных значений

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Цена на iPhone 11 Pro Max в России снизилась до рекордных значений

Москва, 13 декабря. В России цены на последнюю модель iPhone снизились до отметки в 77 тысяч рублей, что является рекордом с момента выхода данного гаджета на отечественный рынок.

В первые дни продаж эта версия смартфона стоила около ста тысяч рублей. Однако сейчас данная модель в базовой комплектации с 64 гигабайтами внутренней и 6 гигабайтами оперативной памяти оценивается на 23 тысяч дешевле, сообщает РИА Новости.

Версия iPhone 11 также подешевела до 52 тысяч рублей.

iPhone 11 Pro Max стал главным смартфоном Apple в последнем поколении — флагман с большим OLED-дисплеем, рекордной производительностью, автономностью и современными фотокамерами. 

Напомним, ранее специалисты рассказали, смартфоны с какими функциями были популярнее остальных у россиян в 2019 году. Так, например, с развитием социальных сетей у пользователей смартфонов набирают популярность модели с тройными камерами.

Другим трендом является увеличение диагонали экрана смартфона до 5,5 дюйма, а также установка фронтальной камеры, выезжающей из корпуса устройства. Другим важным аспектом при выборе россиянами смартфона называется функция бесконтактной оплаты — NFC.

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Источник: РИА Новости
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