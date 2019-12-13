Борис Джонсон переизбрался в парламент Британии. События дня. ФАН-ТВ

Джонсон переизбрался в парламент
Борис Джонсон сохранил свой пост. По итогам голосования, британский премьер переизбрался в парламент. Согласно подсчетам, правящая Консервативная партия находится впереди оппозиционной Лейбористской. А это значит, что велика вероятность того, что Brexit на этот раз не отсрочат. Выборы в Великобритании прошли накануне. Это результат политического кризиса из-за выхода Британии из ЕС. Консерваторы хотят осуществить Brexit 31 января, лейбористы выступают за новый референдум. Как отметил Джонсон, уже сегодня он начнет изменять жизнь страны в лучшую сторону.
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Евросоюз продлил экономические санкции против России. В черном списке Москва будет находиться еще минимум полгода. Об этом сообщил глава Евросовета. По словам Шарля Мишеля, за выполнением Минских соглашений Европа будет следить внимательно. Напомним, отношение России и стран ЕС ухудшились после воссоединения Крыма с нашей страной. Запад не согласился с решением жителей полуострова стать частью России и ввел санкции. Москва ответила тем же и взяла курс на импортозамещение.
Зеленский уверен, что Украина заключит газовый контракт с Россией
Киев и Москва договорятся о транзите газа. Уверенность в этом в эфире украинского телеканала «1+1» выразил президент Владимир Зеленский. Как отметил глава государства, новое соглашение должно основываться на экономических, а не на политических интересах. Напомним, действующий контракт о транзите истекает 31 декабря. Россия и Украина сейчас ведут переговоры, но Киев рассчитывает на 10-летнее соглашение, а Москва выступает за продление договора на год.
США испытали ракету запрещенную ДРСМД
США испытали баллистическую ракету наземного базирования. Видео запуска опубликовал Пентагон. Стоит отметить, что ранее использование таких ракет было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но в этом году Штаты расторгли соглашение, и буквально через две недели испытали крылатую ракету «Томагавк». Это очередное доказательство того, что все время Штаты и не думали придерживаться условий договора. Ведь за несколько дней создать такую ракету невозможно, впрочем, как и ту, которую запустили накануне.