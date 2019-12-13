Борис Джонсон переизбрался в парламент Британии. События дня. ФАН-ТВ

Джонсон переизбрался в парламент Борис Джонсон сохранил свой пост. По итогам голосования, британский премьер переизбрался в парламент. Согласно подсчетам, правящая Консервативная партия находится впереди оппозиционной Лейбористской. А это значит, что велика вероятность того, что Brexit на этот раз не отсрочат. Выборы в Великобритании прошли накануне. Это результат политического кризиса из-за выхода Британии из ЕС. Консерваторы хотят осуществить Brexit 31 января, лейбористы выступают за новый референдум. Как отметил Джонсон, уже сегодня он начнет изменять жизнь страны в лучшую сторону.

Евросоюз продлил антироссийские санкции Евросоюз продлил экономические санкции против России. В черном списке Москва будет находиться еще минимум полгода. Об этом сообщил глава Евросовета. По словам Шарля Мишеля, за выполнением Минских соглашений Европа будет следить внимательно. Напомним, отношение России и стран ЕС ухудшились после воссоединения Крыма с нашей страной. Запад не согласился с решением жителей полуострова стать частью России и ввел санкции. Москва ответила тем же и взяла курс на импортозамещение.

Зеленский уверен, что Украина заключит газовый контракт с Россией Киев и Москва договорятся о транзите газа. Уверенность в этом в эфире украинского телеканала «1+1» выразил президент Владимир Зеленский. Как отметил глава государства, новое соглашение должно основываться на экономических, а не на политических интересах. Напомним, действующий контракт о транзите истекает 31 декабря. Россия и Украина сейчас ведут переговоры, но Киев рассчитывает на 10-летнее соглашение, а Москва выступает за продление договора на год.