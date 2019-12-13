Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стали известны подробности о семье, погибшей на пожаре в Алтае

154
0 Оставить комментарий

Стали известны подробности о семье, погибшей на пожаре в Алтае

Барнаул, 13 декабря. Установлены личности двух взрослых и четырех детей, погибших во время пожара в селе Глубокое в Алтайском крае. Многодетная семья состояла на учете у социальных служб.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, отца семейства звали Рубанюк А., мать – Рубанюк О. Семья считалась неблагополучной. По словам соседей, вечером перед пожаром взрослые выпивали. Кроме отца и матери в пожаре погибли четверо детей ­– два мальчика 2009 и 2017 года рождения, и две девочки 2012 и 2019 года рождения.

Напомним, крупный пожар в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края произошел сегодня ночью. На данный момент специалисты считают, что возгорание произошло из-за неправильного использования печного оборудования в доме.

Следователями СУ СК РФ по Алтайскому краю уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров