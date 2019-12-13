Стали известны подробности о семье, погибшей на пожаре в Алтае

Барнаул, 13 декабря. Установлены личности двух взрослых и четырех детей, погибших во время пожара в селе Глубокое в Алтайском крае. Многодетная семья состояла на учете у социальных служб.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, отца семейства звали Рубанюк А., мать – Рубанюк О. Семья считалась неблагополучной. По словам соседей, вечером перед пожаром взрослые выпивали. Кроме отца и матери в пожаре погибли четверо детей ­– два мальчика 2009 и 2017 года рождения, и две девочки 2012 и 2019 года рождения.

Напомним, крупный пожар в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края произошел сегодня ночью. На данный момент специалисты считают, что возгорание произошло из-за неправильного использования печного оборудования в доме.

Следователями СУ СК РФ по Алтайскому краю уже возбуждено и расследуется уголовное дело.