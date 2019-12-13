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Названа предварительная причина пожара на Алтае, в котором погибли шесть человек

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Названа предварительная причина пожара на Алтае, в котором погибли шесть человек

Барнаул, 13 декабря. Федеральному агентству новостей стала известна предварительная причина пожара в жилом доме в селе Глубокое в Алтайском крае, где погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

На данный момент специалисты считают, что возгорание произошло из-за неправильного использования печного оборудования в доме. Также известно, что на пожаре погиб мать, отец и четверо детей. Младший ребенок 2019 года рождения, старшему было 10 лет.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. По данным МЧС, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Для полной ликвидации возгорания пожарным потребовалось около полутора часов.

Названа предварительная причина пожара на Алтае, в котором погибли шесть человек

По факту пожара следователями СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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