Латвийский политик дал оценку последствиям плохих отношений с РФ

Рига, 13 декабря. Бывший министр сообщений Латвии Анрийс Матисс рассказал, что латвийские порты теряют транзит из-за риторики Риги в адрес Москвы.

Он отметил, что возврат российских грузов в порты Латвии представляется возможным, но в ближайшем будущем это едва ли осуществимо из-за действий, предпринимаемых Ригой в отношении Москвы.

«При нынешних обстоятельствах, риторике, действиях, которые предпринимаются, мы видим только сокращение транзита. Теоретически — все возможно, но в ближайшие годы я вижу только ухудшение ситуации», — рассказал экс-министр.

По словам Матисса, при сохранении статус-кво Латвия рискует потерять транзит как сектор экономики.

«Как мы закрыли банковский сектор, так закроем транзит. Я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Считаю, это очень неправильно», — добавил политик.

Он предположил, что Белоруссия могла бы хотя бы отчасти «загрузить» порты Латвии, но эти возможности очень ограничены.

«Не вижу возможностей, как заменить ушедший транзит. Если мы закрываем это дело, мы закрываем целую отрасль в стране. Все закончится», — подытожил Матисс.

Ранее бывший министр предупреждал о негативных последствиях, которые принесет «агрессивность» Риги в отношении Москвы. По его словам, Латвии нужно сотрудничать с Россией и в экономическом, и в политическом плане.

Отметим, транзит грузов остается одним из основных источников доходов латвийского бюджета. За 10 месяцев нынешнего года объемы грузов в портах Латвии сократились на 8,7%. При этом российские порты на Балтике демонстрируют устойчивый рост, а окончательно усугубить ситуацию для Риги может открытие в 2022 году в Приморске Ленинградской области многопрофильного портового комплекса, где будут переваливаться все грузы, идущие сегодня через Прибалтику.