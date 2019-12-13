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Двое взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Алтайском крае

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Двое взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Алтайском крае

Барнаул, 13 декабря. Экстренные службы Алтайского края сообщили о крупном пожаре, произошедшем сегодня утром в селе Глубокое Завьяловского района. Там на пожаре в частном доме погибли шесть человек, четверо из которых дети.

«В настоящее время сотрудниками МЧС проводится ликвидация пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного комитета», – прокомментировали Федеральному агентству новостей в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Специалистами устанавливаются обстоятельства и причины пожара, выясняются личности погибших. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным регионального МЧС, первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда. Через несколько минут к ним присоединились краевое и федеральное подразделения. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, пожарные немедленно приступили к тушению возгорания. Около полутора часов потребовалось для полной ликвидации очага.

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Источник: СУ СК РФ по Алтайскому краю
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