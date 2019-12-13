В российские поезда предложили вернуть курилки

Москва, 13 декабря. Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать места для курения в поездах дальнего следования.

Беклемищева сослалась на тот факт, что курилки хотят вернуть в российские аэропорты, и предложила не останавливаться на этом.

«Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — пояснила она.

Она высказалась в поддержку принятия Государственной думой РФ закона о возвращении мест для курения в здания аэропортов на территории России.

«Мы только за, наше Движение всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих», — сказала Беклемищева.

Ранее автор инициативы по возвращению курилок в аэропорты депутат Сергей Боярский пояснил, что целью законопроекта является возвращение чистого воздуха в общественные пространства. По его словам, любители табака продолжают курить в туалетах, несмотря на запреты.

Как пишет РИА Новости, представители московских аэропортов поддержали инициативу законодателей, отметив, что могут вернуть курилки в случае утверждения закона в сжатые сроки.

«В аэропорту «Внуково» были предусмотрены комнаты для курения, оснащенные системой девятикратного обмена воздуха. Оборудование в этих помещениях не демонтировано. При появлении соответствующей законодательной базы «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние», — сообщила собеседница агентства.

Запрет на курение в российских аэропортах действует с июля 2013 года. Употреблять табак разрешается на расстоянии не менее 15 метров от терминала.

Принятый Госдумой законопроект предстоит рассмотреть членам Совета Федерации, после чего его передадут на изучение президенту России Владимиру Путину.