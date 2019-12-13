Климкин рассказал о трех сценариях развития украинского конфликта

Киев, 13 декабря. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о трех возможных вариантах окончания конфликта на Донбассе. По мнению дипломата, одним из них является распад страны и переход земель под власть РФ.

По мнению Климкина, подобное может случится, если в вопросе урегулирования внутреннего кризиса Киев пойдет на компромисс с Россией. При этом экс-глава МИД добавил, что отдельные представители во власти также не исключают подобного сценария, пишут РИА Новости со ссылкой на статью дипломата в украинских СМИ.

Также Киев может пойти на прекращение огня и замораживание конфликта, но тогда у страны не будет возможности войти в Евросоюз и НАТО. Третьим же вариантом Павел Климкин называет «борьбу до победы», однако жители страны уже устали от войны и желают прекратить боевые действия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «последний план» по урегулированию конфликта внутри страны. Он заключается в том, чтобы построить стену вдоль линии соприкосновения в Донбассе и изолировать тем самым Донецкую и Луганскую народные республики от остальной территории страны.

Тем временем украинский писатель и политолог Андрей Ваджра заявил Федеральному агентству новостей, что президент Украины Владимир Зеленский своей статьей о формуле будущего для страны развлекает публику, так как до сих пор не вышел из роли шоумена.

Статья Зеленского под названием «Вперед и вверх», где он вывел пять составляющих формулы для будущего страны, появилась в журнале «Новое время». В числе приоритетов украинским президентом называетсял достижение мира в Донбассе, поскольку в противном случае страна не будет развиваться.