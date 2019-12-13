Российские военные оказали помощь жителям деревни Кармала в окрестностях Ракки

Ракка, 13 декабря. Российские военные впервые доставили помощь жителям деревни Кармала в 30 км от города Ракки.

Жители Кармалы получили наборы продуктов питания, специально подобранные для исповедующего ислам населения, пишет ТАСС.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, рацион был составлен таким образом, чтобы местные жители могли приготовить для себя привычные блюда.

«Все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано», — отметил Варнавский.

Жители деревни получили несколько тонн продуктовых наборов, за которыми сразу же выстроилась очередь. Чтобы избежать давки и обеспечить порядок, военные формируют коридор, пропуская людей по очереди. Таким образом, наборы получают все, кто в этом нуждается. По словам сирийцев из Кармалы, в период, когда здесь хозяйничали террористы, зачастую не хватало не только еды, но и питьевой воды.

«Мы все голодали, продуктов не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды, из-за этого многие болели», — рассказал местный житель Омар Фариз.

ЦПВС и в дальнейшем планирует проводить гуманитарные акции в Сирии. На сегодняшний день российские военные провели уже более двух тысяч подобных акций, раздав нуждающимся около четырех тысяч тонн продовольствия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что военнослужащие армии РФ в декабре впервые вошли в сирийскую Ракку, инфраструктура которой была практически полностью уничтожена во время операции по освобождению города, проводившейся в 2017 году коалицией во главе с США. Тогда жертвами авиационных и артиллерийских ударов, наносившихся «по площадям», стали тысячи мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало результаты собственного расследования о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). По словам бывшего пропагандиста ИГ1, пожелавшего остаться неизвестным, Коротков, отрабатывающий деньги западного спонсора, «работал» на территории Сирии как с американцами, так и с боевиками-радикалами.

Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой террористам со стороны США. В публикации приводятся данные свидетелей, однозначно указывающие, что Вашингтон стоит за созданием крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал рассказывает о помощи России Сирии и героизме российских военных в противостоянии террористам на территории Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.