Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Нацпроекты дополнительно профинансируют на 368 млрд рублей

57
0 Оставить комментарий

Нацпроекты дополнительно профинансируют на 368 млрд рублей

Москва, 13 декабря. Минфин РФ сообщил, что до 2024 года на национальные проекты будет дополнительно направлено 368 млрд рублей.

Как пишут «Известия», в распоряжении которых оказалась презентация Минфина РФ, больше всего вырастет финансирование нацпроекта «Демография», затраты на его реализацию возрастут на 279 млрд рублей. Есть в списке и «подешевевшие» нацпроекты — на «Экологии» в ближайшие три года сэкономят семь миллиардов.

Помимо «Демографии», в которую заложены дополнительные средства на выплаты пособий на первого и второго ребенка, вырастет стоимость проектов «Здравоохранение» и «Комплексное развитие магистральной инфраструктуры».

Изначально общий бюджет национальных проектов на шестилетний период оценивался в 25,7 трлн рублей. Большую часть средств должен был выделить федеральный центр, остальные затраты поделены между частными инвесторами и бюджетами регионов. Как уточнили в Минфине, финансирование из федерального бюджета будет увеличено почти на 400 млрд. В профильных министерствах отмечают, что корректировки в большинстве случаев связаны с перераспределением средств по различным направлениям, а также пересмотром графиков их реализации.

Нацпроекты дополнительно профинансируют на 368 млрд рублей

По словам научного руководителя Финансового университета Дмитрия Сорокина, увеличение стоимости национальных проектов — в целом нормальное явление, характерное для любых инвестиционных программ.

«На данный момент главная проблема нацпроектов не в недостаточности финансирования, а в эффективности включенных в их состав мероприятий. Насколько они повлияют на технологический прогресс и как точно рассчитана их стоимость — большой вопрос», — отметил эксперт.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Общественная палата РФ предложила скорректировать национальный проект «Демография» за счет увеличения поддержки многодетных семей

infox - new
Источник: «Известия»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров