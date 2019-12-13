Нацпроекты дополнительно профинансируют на 368 млрд рублей

Москва, 13 декабря. Минфин РФ сообщил, что до 2024 года на национальные проекты будет дополнительно направлено 368 млрд рублей.

Как пишут «Известия», в распоряжении которых оказалась презентация Минфина РФ, больше всего вырастет финансирование нацпроекта «Демография», затраты на его реализацию возрастут на 279 млрд рублей. Есть в списке и «подешевевшие» нацпроекты — на «Экологии» в ближайшие три года сэкономят семь миллиардов.

Помимо «Демографии», в которую заложены дополнительные средства на выплаты пособий на первого и второго ребенка, вырастет стоимость проектов «Здравоохранение» и «Комплексное развитие магистральной инфраструктуры».

Изначально общий бюджет национальных проектов на шестилетний период оценивался в 25,7 трлн рублей. Большую часть средств должен был выделить федеральный центр, остальные затраты поделены между частными инвесторами и бюджетами регионов. Как уточнили в Минфине, финансирование из федерального бюджета будет увеличено почти на 400 млрд. В профильных министерствах отмечают, что корректировки в большинстве случаев связаны с перераспределением средств по различным направлениям, а также пересмотром графиков их реализации.

По словам научного руководителя Финансового университета Дмитрия Сорокина, увеличение стоимости национальных проектов — в целом нормальное явление, характерное для любых инвестиционных программ.

«На данный момент главная проблема нацпроектов не в недостаточности финансирования, а в эффективности включенных в их состав мероприятий. Насколько они повлияют на технологический прогресс и как точно рассчитана их стоимость — большой вопрос», — отметил эксперт.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Общественная палата РФ предложила скорректировать национальный проект «Демография» за счет увеличения поддержки многодетных семей