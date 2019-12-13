Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций

Брюссель, 13 декабря. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом экономических санкций против России.

Об этом Мишель сообщил, общаясь с журналистами после окончания саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в «нормандском» формате в Париже. Это была возможность обменяться мнениями и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — рассказал он.

По словам главы Евросовета, лидеры стран ЕС пришли к единому мнению, что выполнение Минских соглашений остается важным пунктом, в отношении которого Европа «будет очень внимательной».

Отношения России и стран Евросоюза обострились в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввел антироссийские санкции.

Россия приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение, и неоднократно указывала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые не оказывают особого влияния на политику РФ.

Крым вошел в состав России по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина продолжает считать регион своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно указывала, что полуостров воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма является «закрытым окончательно».