Власти Украины заявили, что готовы к серьезным компромиссам при обмене пленными

Киев, 13 декабря. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова пойти на серьезные компромиссы при обмене удерживаемыми лицами. Данный процесс должен состояться до конца этого года.

О количестве лиц, которых Украина готова обменять на пленных граждан, а также формуле обмена, не говорится.

«Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как в прошлый раз. Это не точные цифры», – пояснил Пристайко отметив, что планируется передача неравного количества людей.

Новый обмен дипломат назвал более чувствительным. Также он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста на следующей неделе попытаются попасть на территорию Донбасса, чтобы выяснить судьбу лиц, пропавших без вести.

«Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили и кого-то еще должны забрать и обменят», – пояснил глава МИД информационному агентству УНИАН.

Обмен удерживаемыми лицами будет согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в своем интервью Пристайко заявил, что Киев определился с новыми участками для разведения сил и средств в Донбассе. Данные действия ранее были обговорены лидерами «нормандской чертверки» и утверждены в коммюнике, подписанном по итогу встречи.