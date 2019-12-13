Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями

Нью-Йорк, 13 декабря. Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении контроля над вооружениями.

Как пишет РИА Новости, решение ГА ООН было принято на фоне выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и проведенных США испытаниях ранее запрещенных этим соглашением ракет. Еще одним поводом стала неясная дальнейшая судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.

Авторы документа указывают на необходимость прикладывать все усилия по укреплению системы договоров в области контроля надо вооружениями.

Как следует из текста резолюции, ГА ООН считает, что любые действия, подрывающие систему подобных договоров, ставят под угрозу глобальную стабильность и безопасность во всем мире. Документ содержит обращение к генсеку ООН с просьбой продолжать способствовать сохранению системы таких договоров и поощрять разработку странами дополнительных мер по заключению соглашений такого рода.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 12 декабря США испытали запрещенную прежде ДРСМД баллистическую ракету наземного базирования неядерной конфигурации.

Действие договора было прекращено в августе нынешнего года по инициативе Вашингтона, обвинившего Москву в якобы нарушении положений документа и разработке запрещенных соглашением ракет. РФ неоднократно отвергала все обвинения, указывая на то, что Соединенные Штаты сразу же после выхода из ДРСМД приступили к испытаниям баллистических ракет средней и меньшей дальности.