Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Берлин, 13 декабря. Правительство ФРГ надеется, что санкций США против компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2», удастся избежать.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он сообщил, что МИД ФРГ работает в тесном контакте с американцами и подверг критике решение Палаты представителей о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете США на следующий год.

«Мы призываем Сенат США не следовать этому решению. Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, принятые в Европе», — сказал Маас.

Палата представителей американского Конгресса в среду одобрила согласованный демократами и республиканцами проект оборонного бюджета США на 2020 год. В документ внесено положение о необходимости введения санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Далее законопроект должен быть одобрен Сенатом Конгресса Соединенных Штатов, после чего он поступит на подпись главе Белого дома Дональду Трампу и лишь затем вступит в силу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в правительстве ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2». По словам официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре, канцлер Германии Ангела Меркель должна была встать на защиту газопровода, но отступила, подчинившись «экономической атаке» Вашингтона.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. На сегодняшний день его готовность составляет более чем 80%. США активно противостоят проекту, указывая на то, что он якобы представляет собой «угрозу» энергетической безопасности Европы. По мнению экспертов, Вашингтон отстаивает собственные экономические интересы, рассматривая европейский рынок в качестве перспективного для сбыта американского сжиженного природного газа. Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение потребителей в ЕС недорогим и качественным топливом.