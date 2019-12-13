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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Берлин, 13 декабря. Правительство ФРГ надеется, что санкций США против компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2», удастся избежать.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он сообщил, что МИД ФРГ работает в тесном контакте с американцами и подверг критике решение Палаты представителей о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете США на следующий год.

«Мы призываем Сенат США не следовать этому решению. Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, принятые в Европе», — сказал Маас.

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Палата представителей американского Конгресса в среду одобрила согласованный демократами и республиканцами проект оборонного бюджета США на 2020 год. В документ внесено положение о необходимости введения санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Далее законопроект должен быть одобрен Сенатом Конгресса Соединенных Штатов, после чего он поступит на подпись главе Белого дома Дональду Трампу и лишь затем вступит в силу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в правительстве ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2». По словам официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре, канцлер Германии Ангела Меркель должна была встать на защиту газопровода, но отступила, подчинившись «экономической атаке» Вашингтона.

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. На сегодняшний день его готовность составляет более чем 80%. США активно противостоят проекту, указывая на то, что он якобы представляет собой «угрозу» энергетической безопасности Европы. По мнению экспертов, Вашингтон отстаивает собственные экономические интересы, рассматривая европейский рынок в качестве перспективного для сбыта американского сжиженного природного газа. Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение потребителей в ЕС недорогим и качественным топливом.

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Источник: ТАСС
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