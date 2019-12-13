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Три солдата пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Колумбии

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Три солдата пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Колумбии

Богота, 13 декабря. Вооруженные силы Колумбии заявили о взрыве заминированного автомобиля, произошедшем рядом с военной базой в муниципалитете Кубара. В результате ЧП пострадали два человека.

«Около полудня в муниципалитете Кубара сработали взрывные устройства в автомобиле, по-видимому, это совершили члены комитетов Эрнесто Че Гевары и Марты Сесилии Пабон из организованной вооруженной группировки Eln», – заявили представители колумбийской армии.

Предположительно, взрывчатка в автомобиле должна была сдетонировать у военной базы, но взрыв случился раньше времени. На данный момент раненые доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, подобный инцидент произошел в Колумбии 23 ноября около полицейского участка. В результате ЧП трое погибли, около десяти получили ранения. По предварительной версии, неизвестные заминировали около участка полиции грузовик.

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Источник: РИА Новости
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