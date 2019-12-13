Пушков назвал идею допуска ВСУ к границам в Донбассе «убийством» Минских соглашений

Москва, 13 декабря. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал убийством Минских соглашений предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей в Донбассе до проведения выборов.

В своем микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание, что «передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения».

«Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. «Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», — считает российский сенатор.

Он подчеркнул, что сегодняшнее состояние границы является «гарантией мирного урегулирования конфликта на Донбассе и безопасности людей».

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Донбасс ожидает судьба балканской Сребреницы, если украинские войска будут допущены до украино-российской границы и восстановят контроль над ней до объявления амнистии. Глава государства обратил внимание на то, что Зеленский в настоящий момент не контролирует националистов, поэтому они могут учинить резню, если жителям Донбасса не будут предоставлены гарантии безопасности.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что идея Киева, которая предусматривает сначала границу, а потом выборы, направлена на невыполнение Минских соглашений. Он подчеркнул, что «в начале нужно урегулировать конфликт, а после в соответствии с минскими договоренностями требовать возврата границы».

Напомним, что в июле 1995 года боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича устроили этническую чистку в Сребренице, которая была объявлена ООН «зоной безопасности». За несколько дней там было расстреляно 7-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Эта трагедия, получившая название «Резня в Сребренице», стала поводом для бомбардировок Республики Сербской натовской авиацией.