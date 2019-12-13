Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в РФ

Вашингтон, 13 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с утверждением на пост посла в Москве.

Помпео выразил надежду, что вновь утвержденному послу США в России удастся выстроить конструктивные отношения с Москвой.

«Поздравляю Салливана с тем, что он стал послом Соединенных Штатов в России. Уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность станут преимуществом на пути укрепления сотрудничества с Россией», — написал госсекретарь в своем Twitter.

Кандидатура заместителя госсекретаря США Салливана была утверждена американским сенатом на должность посла в РФ в четверг. Как пишет «Газета.ру», его поддержали более половины сенаторов.

Теперь указ о назначении посла должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.