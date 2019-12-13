Большинство молодых россиян откладывают деньги на будущее

Москва, 13 декабря. Компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» провели исследование того, как молодое поколение относится к доходу и склонно ли оно к сбережениям. Как выяснилось, 70% молодых работников пытаются откладывать деньги, а половина из них делает это в наличных.

Опрос был проведен в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек. Он показал, что всего лишь 30% работающих граждан в возрасте от 18 до 30 лет тратят все, что зарабатывают. Остальные же стараются откладывать средства либо время от времени, либо на постоянной основе.

Чаще всего молодые люди откладывают на «черный день», стремясь тем самым создать себе финансовую подушку на случай непредвиденных обстоятельств. Сами опрошенные считают, что их сбережений должно хватить более чем на полгода, если они останутся без работы, сообщают «Известия». Также среди целей, ради которых копятся деньги, называется покупка квартиры, путешествия, ремонт жилья или приобретение автомобиля.

При этом половина опрошенных откладывают деньги в наличных, чаще всего в рублях. Однако, по мнению экспертов, это логично, так как средства рассчитываются на непредвиденные обстоятельства, а «наличкой» в таких случаях воспользоваться легче всего.

«Это абсолютно нормально, если речь идет не о больших и не долгосрочных сбережениях. Международные и российские эксперты сходятся во мнении, что приемлемый размер финансовой подушки на случай потери работы или других причин — суммы, равные от трех до шести месячных расходов», — считает советник директора проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Анна Зеленцова.

Вместе с тем у молодежи наблюдается растущий интерес к инвестициям, но на сегодняшний день доля таких вложений невелика.

По мнению экспертов, подобное поведение молодежи вызвано повышением финансовой грамотности и, возможно, прошедшим кризисом или примером «закредитованного» старшего поколения.